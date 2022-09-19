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«Сочи» объявил о переходе Джорджевича

Дата публикации: 19-09-2022

На сайте «Сочи» появилась информация о подписании контракта с Лукой Джорджевичем. Черногорец пополнил состав команды в ранге свободного агента. С «Барсами» центрфорвард заключил соглашение по схеме «1+1». В новом клубе футболист выбрал себе 11-й номер.

Джорджевич длительное время выступал в РПЛ. В 2012 году он стал игроком «Зенита», но закрепиться в основе петербуржцев ему не удалось. Также в карьере черногорца были «Локомотив» (Москва) и «Арсенал» (Тула). Прошлый сезон Джорджевич провел в «Вайле». В его активе встреч за датскую команду (6 забитых мячей).

Ранее сообщалось об интересе к Луке со стороны «Пари НН» и «Торпедо».

Рыночный ценник на 28-летнего нападающего составляет 0,45 млн евро («Transfermarkt»).

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