17:53 ()
Свернуть список

«Барселона» проявляет интерес к полузащитнику «Реала»

Дата публикации: 19-09-2022

Неожиданное развитие может получить карьера Марко Асенсио.

«Mundo Deportivo» утверждает, что хавбеком «Реала» интересуется «Барселона». Каталонцы изучают возможность подписания игрока, контракт которого с мадридцами действует до конца сезона.

Жорже Мендеш, представляющий интересы Асенсио, имеет налаженные контакты с «сине-гранатовыми», что может облегчить процесс оформления перехода.

За «Реал» испанец выступает с 2015 года. В текущем сезоне на его счету 4 встречи (1 гол).

Ранее СМИ писали, что Асенсио не устраивает количество игрового времени в «Реале», и он намерен покинуть клуб. Среди претендентов на 26-летнего футболиста значился «Милан», но «россонери» не удалось оформить его переход.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2022
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close