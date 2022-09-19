«Барселона» проявляет интерес к полузащитнику «Реала»

Дата публикации: 19-09-2022

Неожиданное развитие может получить карьера Марко Асенсио.



«Mundo Deportivo» утверждает, что хавбеком «Реала» интересуется «Барселона». Каталонцы изучают возможность подписания игрока, контракт которого с мадридцами действует до конца сезона.



Жорже Мендеш, представляющий интересы Асенсио, имеет налаженные контакты с «сине-гранатовыми», что может облегчить процесс оформления перехода.



За «Реал» испанец выступает с 2015 года. В текущем сезоне на его счету 4 встречи (1 гол).



Ранее СМИ писали, что Асенсио не устраивает количество игрового времени в «Реале», и он намерен покинуть клуб. Среди претендентов на 26-летнего футболиста значился «Милан», но «россонери» не удалось оформить его переход.