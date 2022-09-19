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«Арсенал» готов подписать Локателли

Дата публикации: 19-09-2022

«Calciomercato» пишет, что «Арсенал» нацелился на Мануэля Локателли, правами на которого владеет «Ювентус». «Пушкари» уже пытались выкупить контракт хавбека, но сделка сорвалась.

За туринцев Локателли выступает с 2021 года. В «Ювентусе» он находится в рамках договора 2-годичной аренды с обязательством последующего выкупа. С начала сезона Локателли провел за «бьянконери» 6 встреч, не отметившись результативными действиями.

Рыночная стоимость итальянца составляет 35 000 000 евро («Transfermarkt»).

Правами на 24-летнего игрока, обучавшегося футболу в академии «Милана», владеет «Сассуоло».

Локателли является победителем ЧЕ-2020 в составе сборной Италии. Всего за национальную команду он провел 24 игры (3 гола).

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