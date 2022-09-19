«Ливерпуль» готов сделать новую попытку подписать Вальверде летом 2023 года

Дата публикации: 19-09-2022

«Ливерпуль» готов побороться за Федерико Вальверде. Хавбек мог оказаться в составе «мерсисайдцев» этим летом, но 100 млн евро, предложенных английской командой, оказалось недостаточно. Тем не менее «Ливерпуль» намерен вернуться к вопросу с трансфером Вальверде по окончании сезона. Информацией поделилось издание «Football365».



Если переход Вальверде состоится, то для «Ливерпуля» он может оказаться рекордным. В настоящий момент самым дорогим приобретением клуба является покупка Вирджила ван Дейка. За голландца «красные» заплатили 84,65 млн евро.



Вальверде связан контрактом с «Реалом» до лета 2027 года. В сезоне 22/23 в активе уругвайца 4 забитых мяча и 2 ассиста в 9 играх за «сливочных».