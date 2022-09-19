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«Валенсия» продлила контракт с Мамардашвили

Дата публикации: 19-09-2022

Георгий Мамардашвили и «Валенсия» согласовали продление трудовых отношений. В пресс-службе испанского клуба отметили, что новый контракт с грузинским голкипером будет действовать до лета 2027 года.

Мамардашвили перебрался в «Валенсию» годом ранее. «Летучие мыши» арендовали вратаря с правом последующего выкупа. В январе 2022 года клуб воспользовался этой опцией и подписал с футболистом полноценный контракт. За его переход испанцы заплатила тбилисскому «Динамо» 850 000 евро.

С начала сезона Мамардашвили провел за «Валенсию» 6 встреч (2 матча без пропущенных мячей). Ресурс Transfermarkt.de оценивает 21-летнего стража ворот в 10 млн евро.

Летом Георгия хотел подписать «МЮ», но игрок остался в Испании.

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