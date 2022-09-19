Тухель может сменить Нагельсманна в «Баварии»

Дата публикации: 19-09-2022

«Бавария» забуксовала на старте нового сезона Бундеслиги. Действующий чемпион идет на пятом месте, отставая от лидера «Униона» на пять очков.



Спад формы спровоцировал слухи о возможном увольнении рулевого команды Юлиана Нагельсманна. На фоне разговоров появился кандидат, который может сменить 35-летнего специалиста на данном посту.



Как пишет издание «Bild», в мюнхенском клубе рассматривают кандидатуру Томаса Тухеля. Напомним, что недавно он завершил сотрудничество с «Челси». К слову, четыре года назад руководство «Баварии» могло назначить Тухеля после ухода Юппа Хайнкеса, однако команду возглавил Нико Ковач.



Отмечается, что руководство мюнхенцев поставило перед Нагельсманном задачу стабилизировать команду до перерыва на ЧМ-2022, в противном случае он останется без работы.