17:53 ()
Свернуть список

Мудрик интересен трем клубам

Дата публикации: 19-09-2022

«Ливерпуль» и «Арсенал» присоединились к гонке за подписание левого вингера донецкого «Шахтера» Михаила Мудрика, сообщает «Liverpool Echo».

Украинский игрок привлек внимание больших европейских клубов благодаря своей яркой игре в матчах Лиги чемпионов, где ему удалось забить 2 гола и сделать 2 результативные передачи.

Кроме того, как сообщает итальянское издание «Calciomercato», также 21-летним футболистом сборной Украины заинтересовалась «Севилья».

После двух туров Мудрик является лидером группового этапа ЛЧ по системе «гол+пас».

Ранее стало известно, что за Михаилом также следят «Реал», «Эвертон» и «Милан».

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2022
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close