Мудрик интересен трем клубам

Дата публикации: 19-09-2022

«Ливерпуль» и «Арсенал» присоединились к гонке за подписание левого вингера донецкого «Шахтера» Михаила Мудрика, сообщает «Liverpool Echo».



Украинский игрок привлек внимание больших европейских клубов благодаря своей яркой игре в матчах Лиги чемпионов, где ему удалось забить 2 гола и сделать 2 результативные передачи.



Кроме того, как сообщает итальянское издание «Calciomercato», также 21-летним футболистом сборной Украины заинтересовалась «Севилья».



После двух туров Мудрик является лидером группового этапа ЛЧ по системе «гол+пас».



Ранее стало известно, что за Михаилом также следят «Реал», «Эвертон» и «Милан».