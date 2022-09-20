«Барселона» и «Челси» хотят подписать Луиса, «Астон Вилла» просит за игрока 46 млн евро

Дата публикации: 20-09-2022

Дуглас Луис попал в сферу интересов сразу нескольких топ-клубов. Хавбек «Астон Виллы» заинтересовал «Барселону», «Челси» и «Арсенал». По данным ресурса «Football365», команда из Бирмингема готова отпустить своего игрока за 46 млн евро.



Луис мог уйти из «Астон Виллы» минувшим летом. Клуб получил по бразильцу 3 предложения от «Арсенала», но отказался продавать его.



За «львов» Луис выступает с лета 2019 года. Ранее он принадлежал «Ман Сити». В текущем сезоне на счету 24-летнего полузащитника 7 встреч, в которых он отметился 2 забитыми мячами.



Контракт Луиса с клубом истекает следующим летом. Рыночный ценник на футболиста составляет 35 млн евро («Transfermarkt»).