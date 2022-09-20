Модрич планирует выступать за сборную Хорватии до чемпионата Европы 2024 года

Дата публикации: 20-09-2022

Лука Модрич не планирует завершать выступление за хорватскую сборную в течение ближайших 2 лет. Хавбек рассчитывает сыграть на ЧЕ-2024. С таким заявлением выступил врач хорватской команды.



«30 лет – это довольно большой срок. Я планировал покинуть сборную, когда из нее уйдут Лука и возрастные игроки. Однако он решил продолжить выступать за команду до ЧЕ-2024, чего мне будет очень тяжело дождаться. Но я уже обговорил с тренером, чтобы для меня сохранили медаль с катарского ЧМ», - публикует слова Зорана Бахтияровича пресс-служба сборной Хорватии.



За национальную команду Модрич, которому недавно исполнилось 37 лет, играет с 2006 года. В составе сборной он завоевал серебро ЧМ-2018, проходившего в России.