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«МЮ» может приобрести Рамуша в январе

Дата публикации: 20-09-2022

«Манчестер Юнайтед» определился с одной из целей ближайшей трансферной кампании. «Манкунианцы» попытаются подписать Гонсалу Рамуша, принадлежащего «Бенфике». Клуб уже вышел на представителей 21-летнего португальца. Интерес к Рамушу также проявляют «Ньюкасл» и «Бавария».

Летом англичане потратили свыше 200 млн фунтов на новых игроков. Несмотря на это, зимой «МЮ» намерен продолжить совершать покупки.

Эрик Тен Хаг, возглавляющий «красных дьяволов», уже определился с основными направлениями работы. Специалист считает, что клуб нуждается в усилении линии нападения.

Контракт Рамуша с «Бенфикой» содержит пункт об отступных, размер которых составляет 100 млн фунтов. Однако «орлы» могут отпустить центрфорварда за 25 000 000 фунтов.

Источник – «The Sun».

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