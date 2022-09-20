Агент Дивеева рассказал о сроках восстановления защитника ЦСКА

Дата публикации: 20-09-2022

Олег Еремин, работающий с Игорем Дивеевым, рассказал о том, когда его клиент сможет вернуться на поле. Напомним, защитник получил перелом большеберцовой кости 10-го сентября в игре с «Краснодаром».



«Игорь серьезно травмировался. У него перелом, но без смещения. Относительно операции будут решать доктора, но вроде бы обойдется без нее. Какие сроки восстановления? До зимнего перерыва Игоря на поле мы не увидим. Он должен восстановиться к весенней части чемпионата», - цитирует агента ресурс «Sport24».



В сезоне 2022/2023 в активе Дивеева 12 встреч за ЦСКА (1 забитый мяч, 1 результативный пас).



Контракт 22-летнего центрбека с «армейцами» истекает летом 2024 года. Transfermarkt.de оценивает футболиста в € 6 млн.