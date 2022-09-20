Блан отклонил предложение «Олимпиакоса»

Дата публикации: 20-09-2022

Лоран Блан мог возглавить «Олимпиакос», но его переговоры с греческой командой завершились неудачей. Их подробности появились в иностранных СМИ.



Французский специалист был основной целью «Олимпиакоса». Блан хотел получить от клуба 3-летнее соглашение. Однако руководство «красно-белых» не удовлетворило его требование. В итоге стороны так и не смогли договориться.



В качестве тренера Блан успел поработать с «Бордо», «ПСЖ» и сборной Франции. Вместе с парижской командой он трижды становился чемпионом Лиги 1. Также он выигрывал французский чемпионат в сезоне 2008/2009 с «Бордо».



До середины февраля 2022 года Блан возглавлял «Эр-Райян». В катарской команде 56-летний специалист работал с 2020 года.