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«Ницца» хочет назначить Почеттино вместо Фавра

Дата публикации: 20-09-2022

«ESPN» информирует, что Маурисио Почеттино может сменить Люсьена Фавра на должности тренера «Ниццы».

Руководство французской команды недовольно провальным стартом. По итогам 8 проведенных встреч «Ницца» с 8 набранными очками занимает лишь 14-ую строчку в Лиге 1. В связи с этим Фавр может лишиться своей работы.

Сообщается, что в «Ницце» согласны на финансовые требования Почеттино. Несмотря на это, аргентинец не спешит принимать предложение французского клуба, поскольку планирует поработать с командой, имеющей более высокий статус.

До лета 2022 года Почеттино руководил «ПСЖ». Вместе с «красно-синими» 50-летнему специалисту удалось выиграть Кубок и Суперкубок страны, а также французскую Лигу 1.

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