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«Арсенал» заинтересовался полузащитником «Айнтрахта»

Дата публикации: 20-09-2022

«Арсенал» неплохо провел прошлое летнее трансферное окно, но не перестает работать над усилением состава.

Как сообщает «Get German Football News» со ссылкой на «Bild», «канониры» контактируют с агентами Йеспера Линдстрёма на данном этапе своей карьеры выступающего в составе «Антрахта» (Франкфурт).

Отмечается, что команда Микеля Артеты готова заплатить за атакующего хавбека 20 миллионов евро.

Линдстрём перебрался в «Айнтрахт» из «Брондбю» летом 2021 года. В этом сезоне датчанин отыграл десять поединков во всех соревнованиях, в которых отличился тремя забитыми голами.

Напомним, что в «Арсенале» также рассматривают вариант подписания Мануэля Локателли из «Ювентуса».

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