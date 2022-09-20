«Арсенал» заинтересовался полузащитником «Айнтрахта»

Дата публикации: 20-09-2022

«Арсенал» неплохо провел прошлое летнее трансферное окно, но не перестает работать над усилением состава.



Как сообщает «Get German Football News» со ссылкой на «Bild», «канониры» контактируют с агентами Йеспера Линдстрёма на данном этапе своей карьеры выступающего в составе «Антрахта» (Франкфурт).



Отмечается, что команда Микеля Артеты готова заплатить за атакующего хавбека 20 миллионов евро.



Линдстрём перебрался в «Айнтрахт» из «Брондбю» летом 2021 года. В этом сезоне датчанин отыграл десять поединков во всех соревнованиях, в которых отличился тремя забитыми голами.



Напомним, что в «Арсенале» также рассматривают вариант подписания Мануэля Локателли из «Ювентуса».