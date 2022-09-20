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«Атлетико» нацелился на Майера

Дата публикации: 20-09-2022

«Атлетико» уже строит планы на ближайшее трансферное окно.

Так издание «Footmercato» утверждает, что мадридский клуб нацелился на подписание полузащитника «Ренна» Ловро Майера.

Руководство «матрасников» планирует выделить на эту сделку около 60 000 000 евро. Однако сначала «Атлетико» придется осуществить одну-две продажи, чтобы накопить необходимые средства. Не исключен вариант, что испанский гранд все же решится на расставание с Яном Облаком, которого желают видеть в «Манчестере Юнайтед».

Хорватский футболист в прошлом сезоне провел 49 поединков на клубном уровне, в которых отличился 11 голами и 13 результативными передачами.

«Transfermarkt» оценивает 24-летнего полузащитника в 20 миллионов евро.

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