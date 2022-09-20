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Без России: УЕФА утвердил процедуру жеребьевки Евро-2024

Дата публикации: 20-09-2022

Исполком UEFA сегодня провел заседание в Хорватии, на котором была утверждена процедура жеребьевки отборочного этапа Евро-2024. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Как и ожидалось, Россия продолжит быть дисквалифицированной, согласно решению Исполнительного комитета UEFA от 28 февраля 2022 года, и не будет участвовать в жеребьевке.

Таким образом, 53 сборных примут участие в жеребьевке отборочного этапа, которое распределит участников на 10 групп (7 групп по пять сборных и три группы по шесть участников).

Десять победителей групп и десять команд, занявших вторые места, пройдут в финальную часть турнира. Оставшиеся три места будут определены с помощью плей-офф, который пройдет в марте 2024 года.

53 команды-участницы будут посеяны в соответствии с общим рейтингом Лиги наций УЕФА-2022/23 и поделены на семь корзин.

Германия, команда-хозяйка Евро-2024, автоматически проходит в финальный турнир и поэтому не будет участвовать в жеребьевке отборочного этапа, которая запланирована на 9 октября во Франкфурте.

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