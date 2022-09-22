«Барселона» определилась с заменой Пике, который может покинуть клуб летом 2023 года

Дата публикации: 22-09-2022

«Mundo Deportivo» сообщило, кем «Барселона» надеется заменить Жерара Пике. Его место в обороне «сине-гранатовых» должен будет занять Иньиго Мартинес. Игрока «Атлетика» каталонцы могут подписать следующим летом.



Мартинес значится в числе приоритетных целей «Барселоны» в случае ухода Пике. Контракт последнего истечет в июне 2023 года, если он проведет за клуб меньше 35% игрового времени в сезоне 22/23.



Соглашение Мартинеса с командой из Бильбао рассчитано до следующего лета, потому каталонцы смогут подписать его как свободного агента. Минувшим летом защитник был близок к переходу в «Барселону», но трансфер не состоялся из-за того, что состав команды Хави пополнил Жюль Кунде, а «Атлетик» отказался отпускать системообразующего игрока.