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«Ман Юнайтед» может зимой купить защитника «Наполи»

Дата публикации: 22-09-2022

Зимой Ким Мин Джэ может стать игроком «Манчестер Юнайтед». Джанлука ди Марцио утверждает, что в январе англичане надеются воспользоваться пунктом об отступных за игрока. «Красные дьяволы» готовы выложить за защитника «Наполи» 50 000 000 евро.

Инсайдер отмечает, что зимой трансфер все же вряд ли состоится, поскольку воспользоваться условием по отступным за Кима Мин Джэ можно только со следующего лета.

«Наполи» выкупил права на корейца в июле 2022 года, заплатив за него «Фенербахче» 18,05 млн евро. Неаполитанцы брали игрока на замену Калиду Кулибали, перебравшемуся в «Челси». С начала сезона Ким Мин Джэ провел за «Наполи» 8 встреч, отметившись 2 забитыми мячами. Его соглашение с неаполитанцами действует до лета 2025 года.

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