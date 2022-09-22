Канте все еще интересен «Ювентусу» и «ПСЖ»

Дата публикации: 22-09-2022

Бен Джейкобс, представляющий издание «CBS Sports Golazo», сообщает об интересе к Нголо Канте со стороны «ПСЖ» и «Ювентуса».



Журналист пишет, что за переговорами между хавбеком и «Челси» наблюдают несколько клубов. Интерес к Канте туринцы обозначили после обращения лондонцев по трансферу Маттейса де Лигта. Тогда Массимилиано Аллегри, возглавляющий «Ювентус», рассчитывал подписать Жоржиньо, но тот отказался от трансфера в итальянскую команду.



Соглашение Канте с «синими» действует до июня 2023 года. Первое предложение по его продлению футболист отклонил.



В сезоне 2022/2023 француз провел за «Челси» 2 встречи (без результативных действий). Transfermarkt.de оценивает 31-летнего игрока в € 40 млн.