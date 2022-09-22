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Назарина официально перешел в «Шахтер»

Дата публикации: 22-09-2022

Егор Назарина перебрался в «Шахтер» из луганской «Зари». Договор с хавбеком рассчитан на 5 лет.

«Горняки» уже внесли 25-летнего футболиста в заявку на сезон УПЛ 2022/23. За новую команду он будет выступать под 29-м номером.

Экс-капитан «Зари» в текущей кампании был задействован тренерским штабом в 4 матчах (1 гол). Также полузащитник поучаствовал в двух поединках за «черно-белых» в Лиге конференций.

До «Зари» Назарина выступал за юношеские команды «Динамо» и «Днепра», бельгийский «Антверпен» и львовские «Карпаты».

«Шахтер» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Украины. «Заря» идет на четвертой позиции.

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