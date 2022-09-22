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«Барселона» нацелилась на Субименди

Дата публикации: 22-09-2022

Издание «Mundo Deportivo» информирует, что «сине-гранатовые» нацелились на полузащитника «Реала Сосьедад» Мартина Субименди.

Утверждается, что в 23-летнем футболисте «Барселона» видит замену своему 34-летнему ветерану Серхио Бускетсу.

В контракте испанца, который будет актуален до лета 2025 года, прописаны отступные в размере 60 000 000 евро, что пока является неподъемной суммой для «блаугранас».

Субименди обучался футболу в академии «Сосьедада». Все в активе опорника 105 матчей за клуб из Сан-Себастьяна. В них он отличился тремя голами и тремя ассистами.

Также стоит отметить, что Мартин отыграл 5 встреч за олимпийскую сборную Испании и 1 игру в футболке основной сборной Испании.

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