«Коринтианс» намерен выкупить Алберто у «Зенита»

Дата публикации: 23-09-2022

«Зенит» может лишиться Юри Алберто. Президент «Коринтианса», куда бразилец перешел в аренду, сообщил о желании оформить полноценный трансфер хавбека.



«Алберто хорошо смотрится в глубине и в организации голевых ситуаций, он принимает участие в забитых мячах. Мы намерены выкупить его, время на это есть. За Юри «Зенит» заплатил 25 млн евро, но там он практически не играл. Мы хотим заполучить его, «Зенит» в курсе этого», - цитирует Дуилио Монтейро Алвеса ресурс «ESPN».



В активе Алберто 10 встреч за «Коринтианс» (2 забитых мяча).



С «сине-бело-голубыми» бразилец связан контрактом до июня 2027 года. Ранее он приостановил соглашение с петербуржцами до 30-го июня 2023 года и отправился в аренду в «Коринтианс».