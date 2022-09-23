01:26 ()
Свернуть список

«Днепр-1» объявил о трансфере бразильского легионера

Дата публикации: 23-09-2022

«Днепр-1» объявил о подписании центрального защитника «Интер де Минас» (клуб из бразильской Серии D) Габриэля Гомеса. Речь идет об аренде с правом выкупа.

На официальном сайте днепрян сообщается о том, что соглашение рассчитано на год. 23-летний бразилец будет выступать за украинскую команду под 99-м номером.

Ранее очередным новичком «Днепра-1» стал полузащитник «Металлиста» Фарес Балули. Он также присоединился к команде Александра Кучера на правах аренды.

Напомним, «Днепр-1» выиграл на старте нового сезона УПЛ три матча и занимает 3-е место в турнирной таблице соревнования. 1 октября «черно-желтые» сыграют против ПФК «Львов».

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2022
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close