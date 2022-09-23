«Днепр-1» объявил о трансфере бразильского легионера

Дата публикации: 23-09-2022

«Днепр-1» объявил о подписании центрального защитника «Интер де Минас» (клуб из бразильской Серии D) Габриэля Гомеса. Речь идет об аренде с правом выкупа.



На официальном сайте днепрян сообщается о том, что соглашение рассчитано на год. 23-летний бразилец будет выступать за украинскую команду под 99-м номером.



Ранее очередным новичком «Днепра-1» стал полузащитник «Металлиста» Фарес Балули. Он также присоединился к команде Александра Кучера на правах аренды.



Напомним, «Днепр-1» выиграл на старте нового сезона УПЛ три матча и занимает 3-е место в турнирной таблице соревнования. 1 октября «черно-желтые» сыграют против ПФК «Львов».