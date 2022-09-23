«Барселона» готова продать Гризманна в «Атлетико» за 25 млн евро

Дата публикации: 23-09-2022

«Mundo Deportivo» пишет, что «Атлетико» и «Барселона» вернулись к обсуждению вопроса по трансферу Антуана Гризманна.



«Сине-гранатовые» согласны отпустить центрфорварда за 25 000 000 евро. Каталонцы намерены договориться по условиям выкупа француза до очного поединка с «Атлетико» в Ла Лиге, который состоится в январе.



Ранее сообщалось о намерении «сине-гранатовых» подать в суд на мадридцев за то, что те, по мнению «Барселоны», намеренно ограничивают игровое время Гризманна, чтобы не платить бонусы. «Матрасникам» придется оформить трансфер Антуана за 40 млн евро в том случае, если он в течение 2 сезонов сыграет в 50% игр за «Атлетико» не меньше тайма.



С «Барселоной» Гризманн связан контрактом до лета 2024 года.