Лунин заинтересовал чемпиона Германии

Дата публикации: 23-09-2022

Украинец может перебраться в мюнхенский клуб.



У голкипера «Реала» Андрея Лунина есть шансы продолжить карьеру в «Баварии», сообщает «Todofichajes».



По информации источника, вратаря сборной Украины рассматривают как дублера Нойера, который со временем станет заменой Мануэлю.



Вариант с переходом Лунина в стан «красных» считается вероятным. Речь о полноценном трансфере. Переезд в Мюнхен может стоить немецкому гранду около 5 миллионов евро, нынешняя стоимость футболиста по версии «Transfermarkt» – 2,5 млн евро.



В этом сезоне Лунин не сыграл ни минуты. Напомним, у Андрея уже есть четыре кубка, добытых в составе «Реала». Вместе со «сливочными» он стал чемпионом Испании, обладателем Суперкубка Испании, а также трофея Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.