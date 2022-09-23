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Лунин заинтересовал чемпиона Германии

Дата публикации: 23-09-2022

Украинец может перебраться в мюнхенский клуб.

У голкипера «Реала» Андрея Лунина есть шансы продолжить карьеру в «Баварии», сообщает «Todofichajes».

По информации источника, вратаря сборной Украины рассматривают как дублера Нойера, который со временем станет заменой Мануэлю.

Вариант с переходом Лунина в стан «красных» считается вероятным. Речь о полноценном трансфере. Переезд в Мюнхен может стоить немецкому гранду около 5 миллионов евро, нынешняя стоимость футболиста по версии «Transfermarkt» – 2,5 млн евро.

В этом сезоне Лунин не сыграл ни минуты. Напомним, у Андрея уже есть четыре кубка, добытых в составе «Реала». Вместе со «сливочными» он стал чемпионом Испании, обладателем Суперкубка Испании, а также трофея Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.

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