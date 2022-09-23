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Госенс сообщил, что летом мог перейти из «Интера» в «Байер»

Дата публикации: 23-09-2022

В летнее трансферное окно левый полузащитник «Интера» Робин Госенс мог сменить клубную прописку и перебраться в немецкую Бундеслигу.

По словам 28-летнего игрока, его новым клубом мог стать леверкузенский «Байер», но в конце концов футболист решил остаться в лагере «нерадзурри».

«Летом на моего агента выходили представители «Байера». Знаю, что у них было конкретное предложение, но я не захотел уезжать из Италии. Считаю «Интер» своей второй семьей, мне здесь очень нравится, потому не вижу смысла менять клуб», - цитирует немца «Sport1».

В этом сезоне Госенс поучаствовал в 8 матчах, в которых не отметился результативными действиями. Соглашение между хавбеком и «нерадзурри» в силе до 30.06.2026.

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