«МЮ» может позвать Пикфорда на место Де Хеа

Дата публикации: 24-09-2022

В «МЮ» думают над вопросом продления сотрудничества с Давидом Де Хеа. Контракт с 32-летним испанцем действует до конца сезона. При этом у клуба есть возможность продлить его еще на год.



В составе «манкунианцев» Де Хеа еще недавно еженедельно получал более 0,35 млн фунтов, что делало его наиболее высокооплачиваемым вратарем мира. После непопадания клуба в Лигу чемпионов данная сумма была снижена. Тем не менее издержки «Манчестер Юнайтед» на зарплаты футболистов достигли рекордной отметки в 384 млн фунтов, что не может не волновать руководство клуба.



На место Де Хеа «красные дьяволы» могут пригласить Джордана Пикфорда, выступающего за «Эвертон». Его контракт с «ирисками» действует до лета 2024 года. Интерес к голкиперу проявляют и другие клубы.



Источник – «The Telegraph».