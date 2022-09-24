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«Наполи» хочет продлить контракт с Лоботкой

Дата публикации: 24-09-2022

«Наполи» начал обсуждать со Станиславом Лоботкой условия пролонгации соглашения. Подробностями переговоров между хавбеком и клубом поделился Николо Скира.

Неаполитанцы рассчитывают продлить трудовые отношения с Лоботкой еще на 5 лет. Руководство «Наполи» согласно увеличить зарплату словака до 2,5 млн евро за сезон. Действующий контракт 27-летнего футболиста с неаполитанцами истекает летом 2025 года.

В «Наполи» Лоботка перебрался из «Сельты» за 21 млн евро. В нынешнем сезоне в активе Станислава 9 встреч (1 забитый мяч, 1 голевой пас).

Стоимость полузащитника – 20 млн евро (по версии «Transfermarkt»).

В активе Лоботки 32 игры за национальную сборную (3 забитых мяча).

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