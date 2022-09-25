«Ювентус» нацелился на защитника «ПСЖ»

Дата публикации: 25-09-2022

Издание «Le10Sport», указывая в качестве источника информации «La Gazzetta dello Sport», сообщает об интересе «Ювентуса» к Хуану Бернату, правами на которого владеет «ПСЖ». Сам защитник, который в парижской команде стал игроком запаса, готов сменить команду.



В качестве альтернативы Берната туринцы рассматривают Алехандро Гримальдо, защищающего цвета «Бенфики», и Серхио Регилона из «Тоттенхэма».



За «Пари Сен-Жермен» Бернат выступает с лета 2018 года. Ранее он играл в составе «Баварии». В текущем сезоне в активе 29-летнего испанца 6 встреч за парижскую команду (1 забитый мяч). Контракт защитника с «красно-синими» действует до июня 2025 года.



Рыночный ценник на Берната равняется 12 млн евро («Transfermarkt»).