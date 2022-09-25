17-летний хавбек «Фулхэма» может перейти в «Челси» за 30 млн фунтов

Дата публикации: 25-09-2022

«Челси» готов выложить 30 миллионов фунтов (почти 34 млн евро) за 17-летнего полузащитника «Фулхэма» Люка Харриса, сообщает «Mirror».



Молодой футболист только дебютировал за первую команду «дачников» в этом сезоне, но уже пользуется большим спросом.



В прошлой кампании юноша забил 13 голов «Фулхэм» до 23 лет и присоединился к основной команде Марко Силвы в преддверии новой кампании.



«Синие» готовы заплатить 25 млн фунтов стерлингов плюс еще 5 миллионов в качестве возможных бонусов.



Харрис связан контрактом с клубом до 2025 года.



Ранее британская пресса писала, что «Челси» интересуется хавбеком «Брайтона» Мойзесом Кайседо.