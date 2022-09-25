22:58 ()
Свернуть список

17-летний хавбек «Фулхэма» может перейти в «Челси» за 30 млн фунтов

Дата публикации: 25-09-2022

«Челси» готов выложить 30 миллионов фунтов (почти 34 млн евро) за 17-летнего полузащитника «Фулхэма» Люка Харриса, сообщает «Mirror».

Молодой футболист только дебютировал за первую команду «дачников» в этом сезоне, но уже пользуется большим спросом.

В прошлой кампании юноша забил 13 голов «Фулхэм» до 23 лет и присоединился к основной команде Марко Силвы в преддверии новой кампании.

«Синие» готовы заплатить 25 млн фунтов стерлингов плюс еще 5 миллионов в качестве возможных бонусов.

Харрис связан контрактом с клубом до 2025 года.

Ранее британская пресса писала, что «Челси» интересуется хавбеком «Брайтона» Мойзесом Кайседо.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2022
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close