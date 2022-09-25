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«ПСЖ» может вернуть Рабио уже зимой

Дата публикации: 25-09-2022

Адриен Рабио может стать игроком «ПСЖ» еще до завершения сезона. Ресурс «Teamtalk» утверждает, что парижане намерены вернуть хавбека уже в январе. В качестве компенсации за него клуб собирается предложить «Ювентусу» около 17 млн евро.

Летом ряд источников сообщали о возможном переходе Рабио в «Ман Юнайтед». Однако полузащитник остался в Италии, а «манкунианцы» усилились Каземиро.

В составе «Ювентуса» Рабио выступает с 2019 года. В Турин хавбек перебрался из «ПСЖ» на правах свободного агента. С начала сезона он провел за итальянский клуб 4 встречи (без результативных действий). Контракт Рабио с «бьянконери» истекает следующим летом.

Transfermarkt.de оценивает 27-летнего футболиста в 17 млн евро.

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