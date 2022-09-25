22:58 ()
Свернуть список

Лосано зимой может покинуть «Наполи»

Дата публикации: 25-09-2022

«Marca» пишет, что «Эвертону» и «Манчестер Юнайтед» интересен вариант с подписанием Ирвинга Лосано из «Наполи».

В текущем сезоне вингер потерял место в старте неаполитанцев. В его активе всего 4 появления в составе «Наполи» с первых минут игры. Подобная ситуация не устраивает 27-летнего футболиста. Лосано может сменить команду уже в зимнее трансферное окно. Интерес к нему проявляют сразу 4 клуба. Кроме «Эвертона» и «МЮ», мексиканца хотят заполучить «Лейпциг» и «Бавария».

«Наполи» выкупил права на Лосано в 2019 году, заплатив за него ПСВ 42 млн евро. Соглашение игрока с «партенопейцами» действует до июня 2024 года.

Рыночная стоимость вингера равняется € 30 млн («Transfermarkt»).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2022
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close