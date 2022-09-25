Лосано зимой может покинуть «Наполи»

Дата публикации: 25-09-2022

«Marca» пишет, что «Эвертону» и «Манчестер Юнайтед» интересен вариант с подписанием Ирвинга Лосано из «Наполи».



В текущем сезоне вингер потерял место в старте неаполитанцев. В его активе всего 4 появления в составе «Наполи» с первых минут игры. Подобная ситуация не устраивает 27-летнего футболиста. Лосано может сменить команду уже в зимнее трансферное окно. Интерес к нему проявляют сразу 4 клуба. Кроме «Эвертона» и «МЮ», мексиканца хотят заполучить «Лейпциг» и «Бавария».



«Наполи» выкупил права на Лосано в 2019 году, заплатив за него ПСВ 42 млн евро. Соглашение игрока с «партенопейцами» действует до июня 2024 года.



Рыночная стоимость вингера равняется € 30 млн («Transfermarkt»).