У Довбика еще есть шанс перебраться в «Торино»

Дата публикации: 25-09-2022

Украинец может попробовать свои силы в Серии А.



Центрфорвард «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик продолжает находиться на карандаше у «Торино». Такой информацией поделилось издание «TuttoSport».



Согласно сведениям источника, туринский клуб попытается подписать украинца в период зимнего трансферного окна. Напомним, что летом у Довбика истекает контракт с днепрянами. Этот фактор может снизить трансферную цену.



Ранее 25-летниего футболиста связывали с переходом в «Салернитану» и «Болонью».



В прошлом сезоне нападающий провел 17 матчей в УПЛ, забил 14 голов и отдал 5 голевых передач.



Рыночная стоимость игрока – 6 000 000 евро.