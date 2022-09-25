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У Довбика еще есть шанс перебраться в «Торино»

Дата публикации: 25-09-2022

Украинец может попробовать свои силы в Серии А.

Центрфорвард «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик продолжает находиться на карандаше у «Торино». Такой информацией поделилось издание «TuttoSport».

Согласно сведениям источника, туринский клуб попытается подписать украинца в период зимнего трансферного окна. Напомним, что летом у Довбика истекает контракт с днепрянами. Этот фактор может снизить трансферную цену.

Ранее 25-летниего футболиста связывали с переходом в «Салернитану» и «Болонью».

В прошлом сезоне нападающий провел 17 матчей в УПЛ, забил 14 голов и отдал 5 голевых передач.

Рыночная стоимость игрока – 6 000 000 евро.

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