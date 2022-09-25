«Барселона» хочет, чтобы Месси вернулся в клуб

Дата публикации: 25-09-2022

В «Барселоне» надеются вернуть Лионеля Месси. Информацией поделился ресурс «Mundo Deportivo».



Каталонцы готовы дождаться истечения его соглашения с «Пари Сен-Жермен», которое действует до следующего лета, и подписать форварда бесплатно. При этом переход может состояться только в том случае, если Месси согласится выполнять игровые установки Хави, а также пойдет на существенное сокращение зарплаты.



«Сине-гранатовые» считают, что аргентинец не будет настаивать на постоянном месте в основе. Также в клубе уверены, что смогут согласовать финансовые детали сделки.



В сезоне 2022/2023 Месси провел за «ПСЖ» 11 поединков, в которых отметился 6 забитыми мячами и 8 ассистами.



Портал Transfermarkt.de оценивает Лео в 50 миллионов евро.