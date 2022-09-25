«МЮ» готов продлить контракт с Рэшфордом

Дата публикации: 25-09-2022

Форма Маркуса поражает тренерский штаб.



«Манчестер Юнайтед» намерен инициировать продление контракта нападающего Маркуса Рэшфорда, сообщает «The Express».



По данным издания, есть два варианта продолжения сотрудничества с англичанином: на 12 месяцев или до 2027 года. Руководство «красных дьяволов» предпочитает подписать с 24-летним футболистом долгосрочное соглашение.



Напомним, что действующий трудовой договор Рэшфорда рассчитан до середины 2023 года. А это значит, что он получит право вести переговоры с другими клубами в январе.



В этом сезоне английский игрок в шести матчах чемпионата страны забил три гола и отдал две результативные передачи.