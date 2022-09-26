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«Челси» и «Арсенал» отказались от подписания Пау Торреса после требований «Вильярреала»

Дата публикации: 26-09-2022

Фабрицио Романо рассказал о причинах провала трансфера Пау Торреса, который мог покинуть «Вильярреал» минувшим летом.

На защитника претендовали сразу несколько английских грандов. Договориться о его переходе пытались «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм». Однако сделка так и не состоялась. За своего игрока боссы «желтой субмарины» хотели получить 45 000 000 евро, что не устроило английские клубы.

Торрес воспитывался в академии «Вильярреала». В основе испанской команды он дебютировал в 2017 году. В текущем сезоне в активе центрбека 8 игр (без результативных действий). Контракт Торреса с клубом рассчитан до лета 2024 года.

За сборную Испании 25-летний футболист провел 20 встреч и отметился 1 голом.

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