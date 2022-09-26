«Барселона» определила Бернарду Силву главной целью на лето 2023

Дата публикации: 26-09-2022

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силву может продолжить свою карьеру в составе Барселоны. Об этом сообщает «Mundo Deportivo».



По информации источника, 28-летний португалец является главной целью каталонского клуба в летнее трансферное окно следующего года. Главный тренер команды Хави хочет иметь опытного футболиста, который отлично ладит с позиционным футболом.



Также отмечается, что для этого перехода «блаугранас» придется расстаться с несколькими игроками из-за финансовых проблем клуба.



Ожидается, что «горожане» будут требовать за португальца около 80 000 000 евро, а если учитывать бонусы, то сумма может достичь до € 100 млн.



В нынешнем сезоне Бернарду провел 10 поединков, в которых забил два мяча и отдал три ассиста.