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«Барселона» определила Бернарду Силву главной целью на лето 2023

Дата публикации: 26-09-2022

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силву может продолжить свою карьеру в составе Барселоны. Об этом сообщает «Mundo Deportivo».

По информации источника, 28-летний португалец является главной целью каталонского клуба в летнее трансферное окно следующего года. Главный тренер команды Хави хочет иметь опытного футболиста, который отлично ладит с позиционным футболом.

Также отмечается, что для этого перехода «блаугранас» придется расстаться с несколькими игроками из-за финансовых проблем клуба.

Ожидается, что «горожане» будут требовать за португальца около 80 000 000 евро, а если учитывать бонусы, то сумма может достичь до € 100 млн.

В нынешнем сезоне Бернарду провел 10 поединков, в которых забил два мяча и отдал три ассиста.

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