«Бавария» и «Челси» не смогут подписать Кейна, Гарри продлит контракт с «Тоттенхэмом»

Дата публикации: 26-09-2022

Гарри Кейна устраивает положение дел в «Тоттенхэме», и он готов пролонгировать соглашение с лондонской командой. Фабрицио Романо утверждает, что нападающий ответит отказом на предложения со стороны «Челси» и «Баварии», которым приписывают интерес к форварду сборной Англии.



Ранее в СМИ появилась информация о желании мюнхенцев заполучить Кейна. Клуб выбрал 29-летнего игрока в качестве приоритетной трансферной цели на ближайшее лето. Также сообщалось, что сам бомбардир готов перейти в «Баварию».



Кейн обучался футболу в системе «Тоттенхэма». Его соглашение со «шпорами» действует до 2024 года. В текущей кампании на счету Гарри 9 встреч в составе лондонского коллектива, в которых он отметился 6 забитыми мячами и 1 голевым пасом.