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Топы АПЛ интересуются Думфрисом

Дата публикации: 26-09-2022

Николо Скира в своем Twitter-аккаунте сообщает, что Дензел Думфрис привлек внимание «Челси» и «Ман Юнайтед». «Интер», владеющий правами на защитника, согласен продать его за 35 млн евро.

Состав миланской команды Думфрис пополнил годом ранее. За его переход клуб заплатил ПСВ 13,7 млн евро. Трудовые отношения голландца с «нерадзурри» рассчитаны до июня 2025 года. С начала сезона футболист провел 9 встреч, отметившись 2 забитыми мячами и 1 результативной передачей. Вместе с «Интером» он смог завоевать Суперкубок и Кубок Италии.

Рыночная стоимость 26-летнего фулбека составляет 25 000 000 евро (согласно «Transfermarkt»).

В активе Думфриса 35 игр за сборную Нидерландов (5 забитых мячей).

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