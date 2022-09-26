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«Спартак» объявил о назначении Эшуорта спортивным директором клуба

Дата публикации: 26-09-2022

Стало известно имя нового спортивного директора «Спартака».

«Рады приветствовать Пола Эшуорта. Успехов в работе со «Спартаком»!», - сообщается на сайте «красно-белых».

Последним местом работы Эшуорта был «Брайтон», где он занимал должность видеоаналитика. У англичанина имеется опыт работы спортивным директором. Данный пост он занимал в «Астане» и «Ростове». С командой с берегов Дона специалист сотрудничал в 2005 году. Он также успел провести 2 встречи в статусе и.о. главного тренера «Ростова».

26-го сентября «Спартак» объявил о назначении Александра Матыцына главой совета директоров клуба.

По итогам 10 туров «красно-белые» с 19 набранными очками располагаются на 5-й строчке в таблице РПЛ.

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