Брозович выбыл на месяц из-за травмы, полученной в сборной Хорватии

Дата публикации: 26-09-2022

Хорватия подтвердила повреждение Марцело Брозовича, получившего травму задней поверхности бедра.



Напомним, 29-летний игрок прихрамывая ушел с поля в первом тайме матча против Австрии (3:1).



Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич в воскресенье сообщил, что Брозович возвращается в «Интер», где пройдет медобследование.



«La Gazzetta Dello Sport» утверждает, что восстановление опорника займет не менее месяца. При этом Марцело не будет спешить с возвращением, зная, что рецидив вынудит его пропустить чемпионат мира в Катаре.



По ходу сезона 22/23 Брозович отыграл за «Интер» 7 поединков в Серии А, отметившись 2 забитыми мячами.