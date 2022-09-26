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Брозович выбыл на месяц из-за травмы, полученной в сборной Хорватии

Дата публикации: 26-09-2022

Хорватия подтвердила повреждение Марцело Брозовича, получившего травму задней поверхности бедра.

Напомним, 29-летний игрок прихрамывая ушел с поля в первом тайме матча против Австрии (3:1).

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич в воскресенье сообщил, что Брозович возвращается в «Интер», где пройдет медобследование.

«La Gazzetta Dello Sport» утверждает, что восстановление опорника займет не менее месяца. При этом Марцело не будет спешить с возвращением, зная, что рецидив вынудит его пропустить чемпионат мира в Катаре.

По ходу сезона 22/23 Брозович отыграл за «Интер» 7 поединков в Серии А, отметившись 2 забитыми мячами.

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