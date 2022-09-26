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«Реал» включился в борьбу за форварда с ценником в 80 млн евро

Дата публикации: 26-09-2022

Летом СМИ сообщали об интересе «Реала» к Эрлингу Холанду и Килиану Мбаппе. Однако их переход в мадридскую команду так и не состоялся. Тем не менее «сливочные» не намерены отказываться от планов по подписанию статусного форварда. По окончании сезона «Реал» надеется договориться о трансфере Кристофера Нкунку, выступающего за «РБ Лейпциг». Информацией поделился ресурс «Todo Fichajes».

Нападающий интересен нескольким топ-клубам, среди которых «Челси», потому подписать его будет не так просто.

Контракт Нкунку с «Лейпцигом» истекает в 2026 году. В минувшем сезоне на счету 24-летнего футболиста 6 голов и 1 результативный пас в 11 встречах за «быков».

Рыночный ценник на француза равняется 80 млн евро.

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