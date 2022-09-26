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«Ювентус» начал переговоры по Пулишичу

Дата публикации: 26-09-2022

«Calciomercato» информирует об интересе «Ювентуса» к Кристиану Пулишичу. Туринцы уже вступили в переговоры с представителем полузащитника. Сам американец готов сменить команду в следующем году.

В текущем сезоне Пулишич перестал регулярно появляться в основе «аристократов». Пока в его активе всего 1 игра в старте лондонской команды. Всего с начала сезона он провел за «Челси» 8 встреч (без результативных действий). При этом в ближайшее время ситуация может поменяться, поскольку недавно у клуба появился новый тренер.

Срок действия контракта Пулишича с «синими» ограничен июнем 2024 года. Рыночная стоимость 24-летнего американца составляет 42 млн евро (по версии Transfermarkt.de).

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