Давид де Хеа может перейти в «Ювентус»

Дата публикации: 27-09-2022

Карьера Давида де Хеа может продолжиться в Серии А. Ресурс «Mirror» пишет, что голкипер интересен «Ювентусу».



Контракт испанца с «Ман Юнайтед» истекает следующим летом, чем хотят воспользоваться туринцы. В клубе рассчитывают подписать вратаря в ранге свободного агента.



Соглашение де Хеа с «красными дьяволами» включает опцию пролонгации еще на сезон. Однако в клубе пока не планируют активировать ее из-за огромной зарплаты футболиста.



Состав английской команды де Хеа пополнил в 2011 году, перебравшись из «Атлетико» за 25 млн евро. С начала сезона вратарь провел за «манкунианцев» 8 встреч (3 матча без пропущенных мячей).



Рыночный ценник на 31-летнего испанца составляет 15 млн евро («Transfermarkt»).