Бельерин получил травму на тренировке «Барселоны». У клуба нет здоровых правых защитников

Дата публикации: 27-09-2022

Эктор Бельерин травмировался на тренировке «Барселоны». Информация появилась на сайте «сине-гранатовых».



«У Бельерина повреждение камбаловидной мышцы на левой ноге, которое получено им на утренней тренировке. В среду он пройдет несколько тестов для уточнения характера травмы и сроков восстановления», - сообщается в заявлении пресс-службы каталонцев.



Бельерин перешел в «Барселону» минувшим летом, заключив с клубом годичное соглашение. В текущем сезоне на счету 27-летнего защитника 2 игры за «сине-гранатовых» (без результативных действий).



Ранее каталонцы из-за травм потеряли Жюля Кунде и Рональда Араухо, которые также могли сыграть справа в обороне. Теперь эту позицию в команде может закрыть лишь Серхи Роберто, являющийся полузащитником.