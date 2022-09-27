06:20 ()
Свернуть список

Бельерин получил травму на тренировке «Барселоны». У клуба нет здоровых правых защитников

Дата публикации: 27-09-2022

Эктор Бельерин травмировался на тренировке «Барселоны». Информация появилась на сайте «сине-гранатовых».

«У Бельерина повреждение камбаловидной мышцы на левой ноге, которое получено им на утренней тренировке. В среду он пройдет несколько тестов для уточнения характера травмы и сроков восстановления», - сообщается в заявлении пресс-службы каталонцев.

Бельерин перешел в «Барселону» минувшим летом, заключив с клубом годичное соглашение. В текущем сезоне на счету 27-летнего защитника 2 игры за «сине-гранатовых» (без результативных действий).

Ранее каталонцы из-за травм потеряли Жюля Кунде и Рональда Араухо, которые также могли сыграть справа в обороне. Теперь эту позицию в команде может закрыть лишь Серхи Роберто, являющийся полузащитником.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2022
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close