Пулишич может продолжить карьеру в «Лидсе»

Дата публикации: 27-09-2022

По данным «Leeds Live», «Лидс» попытается подписать Кристиана Пулишича, принадлежащего «Челси».



Американец потерял место в основе «аристократов» и теперь может сменить клуб для того, чтобы чаще появляться на поле. Ранее СМИ писали, что агент вингера уже начал переговоры с «Ювентусом».



Пулишич защищает цвета «Челси» с января 2019 года. За его переход лондонцы заплатили дортмундской «Боруссии» 64 млн евро. В текущем сезоне в активе футболиста 8 игр за (без результативных действий). При этом лишь 1 матч Кристиан начинал в стартовом составе «синих».



Стоимость 24-летнего американца равняется 42 000 000 евро («Transfermarkt»). Трудовые отношения Пулишича с «Челси» истекают в 2024 году.