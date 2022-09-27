«Ньюкасл» готов выложить 50 млн фунтов за Мудрика

Дата публикации: 27-09-2022

«Ньюкасл» проявляет интерес к Михаилу Мудрику из «Шахтера». «Сороки» готовы включиться в борьбу за хавбека.



Украинец мог оказаться в АПЛ еще летом. Интерес к нему приписывали «Брентфорду», «Эвертону» и «Арсеналу». Однако трансфер так и не состоялся.



Ресурс Inews.co.uk пишет, что в зимнее трансферное окно английские клубы вернутся к кандидатуре Мудрика. При этом «Ньюкасл» будет одним из основных претендентов на 21-летнего футболиста. «Сороки» занимаются поисками игрока на край полузащиты. Компенсация в 50 млн фунтов, которую за своего подопечного хочет получить «Шахтер», не отпугивает английскую команду.



В нынешнем сезоне на счету Мудрика 2 гола и 3 ассиста в 5 встречах за «горняков». Контракт полузащитника с «Шахтером» рассчитан до конца 2026 года.