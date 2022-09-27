«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании Абрахама

Дата публикации: 27-09-2022

Тэмми Абрахам может покинуть «Рому». Издание «Corriere dello Sport» сообщает об интересе к центрфорварду со стороны «Манчестер Юнайтед». Среди претендентов на него также значится «Арсенал».



Абрахам обучался футболу в академии «Челси», но заиграть в лондонской команде ему так и не удалось. В августе 2021 года права на нападающего выкупила «Рома», заплатив за него 40 млн евро. Вместе с римлянами игрок стал победителем Лиги конференций 21/22.



В текущем сезоне на счету 24-летнего англичанина 8 игр за римский клуб (2 забитых мяча, 1 голевая передача). Его контракт с «джаллоросси» истекает в июне 2026 года.



Рыночная стоимость Абрахама составляет 50 млн евро (по оценке Transfermarkt.de).