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Беллингем откажется от предложений клубов АПЛ, он хочет перейти в «Реал»

Дата публикации: 27-09-2022

«Marca» утверждает, что Джуд Беллингем в качестве возможного варианта продолжения карьеры видит исключительно «Реал». Хавбеку «Боруссии» (Дортмунд) не интересны предложения со стороны клубов АПЛ, и он не будет их рассматривать.

Ранее появилась информация, что дортмундцы готовы расстаться с игроком сборной Англии за 93 млн евро. Интерес к 19-летнему полузащитнику проявляли «Ливерпуль», «МЮ» и «Ман Сити».

Примечательно, что свою карьеру Беллингем начинал в Англии в составе «Бирмингема», воспитанником которого он является. «Боруссия» подписала Джуда в 2020 году, выложив за него 25 000 000 евро.

В сезоне 2022/2023 в активе футболиста 10 встреч за «шмелей» (3 забитых мяча). Его контракт с «Боруссией» истекает в 2025 году.

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