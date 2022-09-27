Хавбек «Лейпцига» рассказал о несостоявшемся переходе в «Баварию»

Дата публикации: 27-09-2022

Мюнхенская «Бавария» летом желала приобрести полузащитника «РБ Лейпиг» Конрада Лаймера, но не достигла своей цели.



Футболист рассказал, что был готов к переходу, но его нынешний клуб не принял предложение.



«Я был готов принять новый вызов в карьере, но «Лейпциг» не дал согласия на эту сделку. С одной стороны, это показатель того, что я важный игрок для клуба. С другой стороны, это сложно принять, поскольку шанс выступать за «Баварию» выпадает не каждому. Жизнь продолжается и сейчас я полностью сконцентрирован на игре за свою команду», – цитирует австрийца «Bayern & Germany».



25-летний Лаймер стал игроком «быков» в 2017 году. До этого он защищал цвета «Ред Булл Зальцбурга» и «Лиферинга».